Улукбек Марипов предложил провести дни культуры Кыргызстана и Турции

«Предлагаем провести дни культуры Кыргызстана в Турции и Турции в Кыргызстане», — заявил сегодня председатель кабинета министров Улукбек Марипов на 10-м заседании кыргызско-турецкой межправительственной комиссии.

По его словам, в этом году исполняется 30 лет установлению дипломатических отношений между странами. В честь этой даты глава кабмина и предложил провести дни культуры.

«Мы с коллегой Фуатом Октаем обсуждали этот вопрос в неформальной обстановке. Предлагаю поддержать и развивать эту инициативу», — сказал он.

В свою очередь вице-президент Турции Фуат Октай отметил, что в сфере культуры Турция готова реализовать много разных проектов.