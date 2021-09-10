Улукбек Марипов: Многие проблемные вопросы с Турцией обсуждены и решены

«Сегодня во время встречи с турецкой стороной в узком формате многие вопросы решены и обсуждены на месте, в том числе и проблемные», — заявил председатель кабинета министров Улукбек Марипов на 10-м заседании кыргызско-турецкой межправительственной комиссии.

По его словам, Турция была первой страной, которая признала независимость Кыргызстана. Республика всегда была рядом, оказывала поддержку как в экономической, так и в инвестиционной деятельности. На заседание межправительственной комиссии представители Турции прилетели не с пустыми руками, а привезли 159 тысяч доз вакцины от коронавируса.

«С нашей стороны предложено много инициатив. Учитывая достижения Турции в области здравоохранения, мы подняли вопросы о возобновлении практики лечения 150 пациентов в турецких больницах. Турция также не отклонила предложение по обучению 20 ординаторов и 15 студентов.

По итогам заседания можно сказать, что двусторонние взаимоотношения между Кыргызстаном и Турцией развиваются успешно», — заключил Улукбек Марипов.