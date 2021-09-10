Глава кабмина Улукбек Марипов встретился с турецкими бизнесменами

Председатель кабинета министров Улукбек Марипов и вице-президент Турции Фуат Октай в рамках десятого заседания Межправительственной кыргызско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству приняли участие в консультативной встрече с турецкими бизнесменами. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В ходе мероприятия, в котором приняли участие более 30 турецких предпринимателей, обсуждены вопросы укрепления взаимовыгодного сотрудничества между бизнес-структурами двух стран и реализации новых совместных инвестиционных проектов в Кыргызстане. Улукбек Марипов рассказал о создаваемых условиях для инвесторов и мерах по повышению инвестиционной привлекательности страны.

«Турция — один из основных торговых и инвестиционных партнеров Кыргызстана. Сегодня наша страна готова приложить максимум усилий для развития и укрепления отношений с Турцией в различных сферах», — отметил Улукбек Марипов.

Председатель кабмина проинформировал, что президентом Кыргызстана принят ряд важных решений, направленных на создание необходимых условий для благоприятного инвестиционного климата в стране. В частности до 2022 года продлен мораторий на проверки субъектов предпринимательства, создан Антикоррупционный деловой совет. Кроме того, принят документ о защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов.

Турецкие бизнесмены, в том числе работающие в Кыргызстане на протяжении многих лет, поделились своими идеями по инвестиционному сотрудничеству, а также подняли актуальные и проблемные вопросы по ведению предпринимательской деятельности в республике. Глава Улукбек Марипов пригласил турецкие компании инвестировать в Кыргызстан, в особенности в приоритетные секторы экономики, такие как энергетика, промышленность, сельское хозяйство, туризм, горнодобывающая отрасль и здравоохранение.