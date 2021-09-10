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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

ЦИК требует от партий соблюдать гендерную квоту и не зачищать списки

ЦИК в очередной раз обратилась к партиям с требованием не превращать усилия по расширению участия женщин в выборах и управлении в формальность и фикцию.

Накануне Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов отменила некоторые решения Ошской ТИК и расформировала ее состав.

В частности, о выводе женщин-кандидатов из зарегистрированного списка кандидатов от двух политических партий — «Биздин Кыргызстан» о выводе 38 женщин кандидатов (от 15 июля) и «Ата Журт Кыргызстан» — о выводе 39 кандидатов, из которых 31 женщина (от 12 августа).

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Отмечается, что на момент регистрации политическими партиями «Биздин Кыргызстан» и «Ата Журт Кыргызстан» были соблюдены требования нормы о представительстве не более 70 процентов лиц одного пола. Разница очередности в списках кандидатов женщин и мужчин не превышала двух позиций.

Однако «Биздин Кыргызстан» после дня голосования до распределения депутатских мандатов из зарегистрированного списка кандидатов решением от 14 июля вывела 38 женщин-кандидатов. Ошская ТИК, не принимая во внимание нормы законодательства, решение политической партии «Биздин Кыргызстан» поддержала.

9 августа «Ата Журт Кыргызстан» вывела из зарегистрированного списка 39 женщин-кандидатов, а Ошская ТИК также поддержала, при этом своевременно не поставила в известность ЦИК.

По итогам выборов 11 июля партия «Ата Журт Кыргызстан» получила 19 мандатов. «Биздин Кыргызстан» заняла второе место, и у них 15 мандатов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/206655/
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