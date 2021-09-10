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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. ЦИК просит партии и кандидатов не нарушать сроки агитации

ЦИК обратилась к кандидатам и партиям с требованием не нарушать сроки агитации.

В Центризбиркоме напомнили, что в соответствии со статьей 23 Конституционного закона «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»: «Предвыборная агитация начинается со дня окончания срока регистрации всех кандидатов, списков кандидатов и прекращается за 24 часа до начала голосования». То есть 29 октября — старт, завершение — 27 ноября в 08.00.

По закону предвыборной агитацией признаются:

  • призывы голосовать за тех или иных кандидатов, список кандидатов либо против них;
  • выражение предпочтения в отношении отдельных кандидатов, политических партий;
  • описание возможных последствий избрания или неизбрания кандидатов, списка кандидатов;
  • распространение информации о деятельности кандидатов, не связанной с их профессиональной деятельностью или исполнением ими своих служебных (должностных) обязанностей.

В этой связи Центральная избирательная комиссия настоятельно рекомендует кандидатам и политическим партиям, участвующим в выборах депутатов Жогорку Кенеша воздержаться от действий, нарушающих нормы, установленные конституционным законом. В частности, не допускать проведение преждевременной агитации не только в СМИ, но и в социальных сетях.

ЦИК также просит помнить, что благотворительная деятельность в выборный период, а кампания началась с момента назначения даты голосования, может быть расценена как подкуп.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/206620/
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