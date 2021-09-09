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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. ЦИК Кыргызстана пригласила международных наблюдателей

ЦИК разослала приглашения международным наблюдателям на выборы депутатов Жогорку Кенеша, назначенные на 28 ноября.

По данным ведомства, отправлены приглашения Исполкому СНГ, ШОС, БДИПЧ ОБСЕ, Совету сотрудничества тюркоязычных стран, Всемирной, Азиатской и Европейской ассоциациям избирательных органов, избирательным комиссиям иностранных государств.

Президент, Жогорку Кенеш и кабмин также могут приглашать. ЖК, например, — Межпарламентскую ассамблею СНГ, Парламентскую ассамблею ОДКБ, Парламентскую ассамблею ОБСЕ, Парламентскую ассамблею Совета Европы, Европарламент, ТюркПА.

МИД может пригласить дипломатический корпус, аккредитованный в КР, в том числе с резиденцией в других странах.

Напомним, на досрочные выборы главы государства 10 января 2021 года прибыли 333 международных наблюдателя.

Голосование назначено на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/206510/
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