20:08
USD 84.80
EUR 100.71
RUB 1.16
Власть

Подписан протокол рабочих топографических групп по границе КР и РТ

В соответствии с достигнутой договоренностью сторон с 1 по 7 сентября 2021 года в Исфаре Согдийской области РТ состоялась очередная встреча топографических рабочих групп правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По итогам встречи подписан соответствующий протокол. Стороны договорились провести очередную встречу на территории КР.

«Встреча прошла в дружественной атмосфере и в духе взаимопонимания», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/206496/
просмотров: 440
Версия для печати
Материалы по теме
Парламент настаивает. Вопрос о военной агрессии Таджикистана надо поднять в ОДКБ
В учениях ОДКБ «Рубеж-2021» в Кыргызстане Таджикистан участвовать не будет
К переговорам с Таджикистаном по границе могут привлечь Россию
Ситуация на границе. Таджикистан прекратил работу по обустройству траншей
Состоялась очередная встреча топографических групп Кыргызстана и Таджикистана
Забор на неописанном участке границы. Подробности от Пограничной службы
В селе Максат таджикская сторона строит забор на неописанном участке
На кыргызско-таджикской границе началась спецоперация по борьбе с контрабандой
Инцидент на границе. Жители РТ избили главу Ак-Сайского айыльного округа
Граждане Таджикистана закидали камнями машину чиновников Баткена
Популярные новости
Министром обороны стал глава машиностроительного завода Бактыбек Бекболотов Министром обороны стал глава машиностроительного завода Бактыбек Бекболотов
Пришел срок. Замминистра обороны о&nbsp;том, почему Артем Новиков получил звание Пришел срок. Замминистра обороны о том, почему Артем Новиков получил звание
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Омурбек Бабанов вернулся в&nbsp;Бишкек Дело «Кумтора». Омурбек Бабанов вернулся в Бишкек
Дурацкий договор. Депутат возмущен наплывом граждан Пакистана Дурацкий договор. Депутат возмущен наплывом граждан Пакистана
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке готовится к&nbsp;запуску первый оптовый магазин формата Cash&amp;Carry В Бишкеке готовится к запуску первый оптовый магазин формата Cash&Carry
Подключите ККМ-онлайн &laquo;О!Касса&raquo; и&nbsp;пользуйтесь месяц БЕСПЛАТНО! Подключите ККМ-онлайн «О!Касса» и пользуйтесь месяц БЕСПЛАТНО!
&laquo;Оптима Банк&raquo; и&nbsp;МФЦ &laquo;Астана&raquo; подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве «Оптима Банк» и МФЦ «Астана» подписали меморандум о сотрудничестве
Смотрите сегодня матч Кыргызстан vs&nbsp;Бангладеш в&nbsp;приложении O!TV Смотрите сегодня матч Кыргызстан vs Бангладеш в приложении O!TV
8 сентября, среда
20:00
Сегодня в рубрике «Официально» Сегодня в рубрике «Официально»
19:40
В Кыргызстане мужчины работают на пять часов в неделю больше женщин
19:18
Индекс Кыргызской фондовой биржи достиг исторический отметки в 1000.68 пункта
19:00
Цифра дня. 76 миллионов кодов маркировки на табак выдано за два месяца
18:57
Подписан протокол рабочих топографических групп по границе КР и РТ