Подписан протокол рабочих топографических групп по границе КР и РТ

В соответствии с достигнутой договоренностью сторон с 1 по 7 сентября 2021 года в Исфаре Согдийской области РТ состоялась очередная встреча топографических рабочих групп правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По итогам встречи подписан соответствующий протокол. Стороны договорились провести очередную встречу на территории КР.

«Встреча прошла в дружественной атмосфере и в духе взаимопонимания», — говорится в сообщении.