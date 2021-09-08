Стрельба в Бишкеке. Депутат требует привлечь к ответственности пресс-службу ГУВД

Сегодня на заседании парламента депутат Акылбек Кемелов потребовал привлечь к ответственности пресс-службу ГУВД за недостоверную информацию об убийстве Чингиза Абдыраева.

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По его словам, водитель, нарушивший Правила дорожного движения, не был террористом.

«Пресс-служба дала информацию, что водитель сам виноват, сказав, что патрульный выстрелил, когда тот пытался выхватить оружие. Затем эту новость опровергли. На видео было видно, что никто оружие не отбирал. Он просто достал пистолет и выстрелил в водителя. У сотрудников должна быть выдержка. Пресс-служба что, невиновна в том, что рано дали комментарий? Пресс-службу тоже надо к ответственности привлечь. Они сделали невиновного человека виновным. Это не игрушка же», — сказал Акылбек Кемелов.

Заместитель министра внутренних дел Эркебек Аширходжаев ответил, что сейчас патрульных милиционеров отбирают на конкурсной основе. «Уже нет такого, что набирают на основе рапорта. Они проходят медицинское освидетельствование. К уголовной ответственности привлечены заместитель командира роты УПСМ, сам сотрудник, выстреливший в водителя, и два человека, которые были рядом с ним», — пояснил он.

В части наказания сотрудников пресс-службы замминистра ответил, что учтет слова депутата.