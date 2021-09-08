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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Партиям ограничили число кандидатов в списке

Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова рассказала, что на предстоящих выборах депутатов Жогорку Кенеша число кандидатов в списках партий, которые попадут в избирательный бюллетень, не должно быть больше 54.

По ее словам, ранее списки претендентов на мандаты от политорганизаций включали до 200 человек. «Среди них были те, кто занимал должности, а на момент выборов временно приостанавливал свою деятельность. Это приводило к использованию административного ресурса. Поэтому мы считаем, что в списке должен быть только тот кандидат, который реально готов стать депутатом. Потому что из 200 кандидатов реально были готовы стать депутатами 30-40 человек, остальным раздавали должности», — сказала Нуржан Шайлдабекова.

Она также уточнила, что кандидатов, попавших в список, партия не может выдвигать по одномандатному округу.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/206481/
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