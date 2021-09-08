В Оше погиб человек в аварии, случившейся по вине сотрудников патрульной милиции

В Оше, в селе Жапалак, в аварии, случившейся по вине сотрудников патрульной милиции, погиб человек. Об этом на заседании парламента заявил депутат Айбек Осмонов.

По его словам, доверие к правоохранителям в народе снизилось.

«В Жапалаке сотрудники ПМ преследовали человека, произошла авария, в которой погиб гражданин. Милиционеры даже скорую не вызвали и уехали с места происшествия. Если бы этому человеку вовремя оказали помощь, он, может быть, остался бы жив. Прекратите брать на работу родственников и знакомых! Это касается безопасности общества», — сказал Айбек Осмонов.

Заместитель министра внутренних дел Эркебек Аширходжаев ответил, что не владеет этой информацией.

Спросили его и об убийстве Чингиза Абдыраева, погибшего от пули сотрудника управления Патрульной службы милиции. Милицейский чиновник заявил, что первую информацию ведомство дало, исходя из показаний сотрудника ПМ.

«Следственно-оперативная группа выезжала на место, взяла показания у виновника. Они не успели видео с камеры посмотреть, когда получили кадры, только потом дали опровержение», — сказал Эркебек Аширходжаев.