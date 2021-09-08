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Власть

Кабмин ведет переговоры с Россией об увеличении беспошлинных поставок ГСМ

Кабинет министров ведет переговоры с правительством России об увеличении объемов поставляемого автомобильного бензина без уплаты экспортной пошлины. Об этом сообщает Министерство энергетики и промышленности.

В кабмине отмечают, что по соглашению в Кыргызстан ежегодно без уплаты пошлины поставляется 460 тысяч тонн бензина. По данным российской стороны, на сегодня в КР поставлено 398 тысяч тонн бензина. Остаток бензин в Кыргызстане стоит дешевле, чем в соседних странах-импортерах ГСМ.

Напомним, что ранее Союз нефтетрейдеров сообщил, что Кыргызстан уже выбрал весь объем беспошлинного бензина и сейчас завозит топливо с уплатой экспортной пошлины. Из-за этого стоимость топлива может вырасти почти на 2 сома. За последнюю неделю ГСМ подорожали почти на 1 сом.
Ссылка: https://24.kg/vlast/206468/
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