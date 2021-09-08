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Власть

Нарушений нет. Генпрокуратура считает прослушку активистов и политиков законной

Сегодня на заседании парламента депутат Дастан Бекешев возмутился тем, что МВД инициировало прослушку телефонных переговоров нардепов, некоторых активистов и правозащитников.

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По его словам, в списке прослушиваемых есть те, кого даже не было на площади во время митингов и беспорядков 5-6 октября 2020 года.

«МВД ссылается на оперативные данные, вы проверяете документы перед тем, как в суд отдать? Или судья отупел? Или это автоматически делается по звонку? Если мы так будем жить, люди перестанут уважать закон. Я не обвинялся в особо опасных уголовных делах, не планировал ничего. Почему обычный прокурор обращается в суд и это удовлетворяется, почему не генпрокурор? Он ведь тоже был депутатом», — сказал Дастан Бекешев.

Заместитель генерального прокурора Турусбек Ишеналиев ответил, что процедура получения санкции на прослушку депутатов прошла в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. «Нарушений мы не выявили, их нет», — сказал он.

Нардеп Жанар Акаев заявил, что если правоохранители будут следить за блогерами и активистами, то люди перестанут друг с другом встречаться. «Мы открыто говорим о том, что нам нравится и нет. Я знаю, что вы в ближайшее время обнародуете какие-то записи. Мы платим деньги силовикам за то, чтобы они за нами следили? Занимайтесь границей и экстремизмом», — заметил он.

Напомним, ранее политики и юристы обратились к главе государства Садыру Жапарову по факту вопиющего нарушения конституционных прав и неприкрытого грубейшего вторжения в сферу личной жизни. Им стало известно, что МВД занималось прослушиванием телефонных переговоров около 100 человек, в том числе гражданских активистов, политиков, членов молодежных движений. Как указывают юристы, помимо оппозиционно настроенных кандидатов в президенты, в списке на прослушку указаны люди, не имеющие никакого отношения к октябрьским событиям. Например, Нурбек Токтакунов, Сания Токтогазиева, Таттыбубу Эргешбаева и многие другие.
Ссылка: https://24.kg/vlast/206467/
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