Выборы-2021. Для исключения подкупа избирателей ЦИК ограничил число агитаторов

Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова сообщила сегодня журналистам, что число агитаторов на предстоящих выборах депутатов Жогорку Кенеша будет ограничено.

По ее словам, число агитаторов не должно превышать 500 человек в одном округе. Она отметила, что ранее на выборах регистрировали по тысячи агитаторов.

«Мы считаем, это использовалось в качестве подкупа избирателей. Поэтому мы сейчас ввели такие ограничения», — пояснила глава ЦИК.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.