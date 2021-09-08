16:59
USD 84.80
EUR 100.71
RUB 1.16
Власть

Почему газ дорожает? Замминистра энергетики не смог ответить депутату

Сегодня на заседании парламента замминистра энергетики Таалайбек Ибраев не смог четко ответить на вопрос, почему в Кыргызстане стоимость газа выше, чем в Казахстане.

По его словам, в стоимость продажи газа населению входит и стоимость транспортировки из-за рубежа. Транзит до Чалдовара стоит $150 за тысячу кубометров.

«Согласно данным «Газпрома», транспортировка газа по территории Кыргызстана стоит $62. Но при этом из Узбекистана и Казахстана до границы с КР он приходит за $150. А там расстояние — 1 тысяча 70 километров, а по Кыргызстану — всего 200. У нас есть договоренность с Туркменистаном о поставке газа, но через «Газпром» это не получается сделать», — сказал Таалайбек Ибраев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/206446/
просмотров: 567
Версия для печати
Материалы по теме
В Джалал-Абаде завтра не будет газа
Под давлением. Экс-руководитель НЭСК заявил, что его заставили уволиться
Бишкекчане задолжали за газ 200 миллионов сомов. Как наказывают неплательщиков
Балыкчинское предприятие теплоснабжения в этом году полностью перейдет на мазут
Бишкекчанам вырубают электричество, а на площади Ала-Тоо освещение горит днем
С 1 сентября планируется ввести новые тарифы на электроэнергию
Износ оборудования энергокомпаний составляет около 70 процентов
В Минэнерго рассказали, как намереваются выйти из энергокризиса
В Минэнерго уверяют, что массовых отключений электроэнергии не будет
В некоторых районах Бишкека и Чуйской области три дня не будет газа
Популярные новости
Министром обороны стал глава машиностроительного завода Бактыбек Бекболотов Министром обороны стал глава машиностроительного завода Бактыбек Бекболотов
Пришел срок. Замминистра обороны о&nbsp;том, почему Артем Новиков получил звание Пришел срок. Замминистра обороны о том, почему Артем Новиков получил звание
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Омурбек Бабанов вернулся в&nbsp;Бишкек Дело «Кумтора». Омурбек Бабанов вернулся в Бишкек
Дурацкий договор. Депутат возмущен наплывом граждан Пакистана Дурацкий договор. Депутат возмущен наплывом граждан Пакистана
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке готовится к&nbsp;запуску первый оптовый магазин формата Cash&amp;Carry В Бишкеке готовится к запуску первый оптовый магазин формата Cash&Carry
Подключите ККМ-онлайн &laquo;О!Касса&raquo; и&nbsp;пользуйтесь месяц БЕСПЛАТНО! Подключите ККМ-онлайн «О!Касса» и пользуйтесь месяц БЕСПЛАТНО!
&laquo;Оптима Банк&raquo; и&nbsp;МФЦ &laquo;Астана&raquo; подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве «Оптима Банк» и МФЦ «Астана» подписали меморандум о сотрудничестве
Смотрите сегодня матч Кыргызстан vs&nbsp;Бангладеш в&nbsp;приложении O!TV Смотрите сегодня матч Кыргызстан vs Бангладеш в приложении O!TV
8 сентября, среда
16:57
В Оше погиб человек в аварии, случившейся по вине сотрудников патрульной милиции В Оше погиб человек в аварии, случившейся по вине сотру...
16:51
Министерство культуры готовится к официальному открытию Исторического музея
16:47
Стартовал проект экстренной поддержки частного и финансового секторов
16:35
В Бишкеке и Чуйской области выявлена сеть майнинг-ферм
16:34
Нарушений нет. Генпрокуратура считает прослушку активистов и политиков законной