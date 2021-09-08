Почему газ дорожает? Замминистра энергетики не смог ответить депутату

Сегодня на заседании парламента замминистра энергетики Таалайбек Ибраев не смог четко ответить на вопрос, почему в Кыргызстане стоимость газа выше, чем в Казахстане.

По его словам, в стоимость продажи газа населению входит и стоимость транспортировки из-за рубежа. Транзит до Чалдовара стоит $150 за тысячу кубометров.

«Согласно данным «Газпрома», транспортировка газа по территории Кыргызстана стоит $62. Но при этом из Узбекистана и Казахстана до границы с КР он приходит за $150. А там расстояние — 1 тысяча 70 километров, а по Кыргызстану — всего 200. У нас есть договоренность с Туркменистаном о поставке газа, но через «Газпром» это не получается сделать», — сказал Таалайбек Ибраев.