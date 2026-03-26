Кыргызстан договорился с Китаем о развитии зарядных станций для электромобилей

Кыргызстан договорился о сотрудничестве с китайскими компаниями в сфере развития инфраструктуры зарядных станций для электромобилей. Об этом сообщили в Министерстве энергетики КР по итогам рабочей поездки главы ведомства Таалайбека Ибраева в Китай.

В ходе визита министр посетил производственные объекты и провел переговоры с руководством корпорации ShuiFa Group в городе Жухае. По итогам встречи подписан меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество в развитии энергетической инфраструктуры, включая зарядные станции и системы хранения энергии.

Также Таалайбек Ибраев встретился с основателем и генеральным директором компании NUCL New Energy Tech Юлинем Ляном. Стороны обсудили перспективы внедрения современных решений и расширения сети зарядных станций в Кыргызстане.

Кроме того, делегация провела переговоры с представителями компании Zhejiang Anfu Energy, специализирующейся на производстве оборудования для электротранспорта. Рассмотрены вопросы поставок зарядных станций и возможной локализации технологий.

В Минэнерго отметили, что развитие инфраструктуры зарядных станций является одним из ключевых направлений для внедрения экологически чистого транспорта в стране.