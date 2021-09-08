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Власть

Замглавы Минэнергетики надеется, что зимой не будет веерных отключений света

Сегодня ограничений в потреблении электроэнергии в Кыргызстане нет. Об этом на заседании парламента заявил заместитель министра энергетики Таалайбек Ибраев.

По его словам, из Туркменистана ежедневно импортируют по 2,5 миллиона киловатт-часов электроэнергии транзитом через Узбекистан.

«Веерных отключений, даст бог, и не будет. Восемьдесят процентов ремонта распределительных компаний завершили. По плану-графику на ГЭС осталось закончить ремонт на 10-15 процентов, а распредкомпании подведут итоги к 1 октября. В понедельник провели заседание штаба по осенне-зимней подготовке в министерстве. Подготовка к зиме хорошая», — сказал Таалайбек Ибраев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/206435/
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