Стрелявшего в машину Алмазбека Атамбаева так и не нашли

Мужчину, стрелявшего в машину бывшего президента Алмазбека Атамбаева во время беспорядков на площади 9 октября, так и не нашли. Об этом на заседании парламента заявила депутат Ирина Карамушкина.

По ее словам, в правоохранительные органы было направлено несколько обращений с просьбой найти этого человека. Однако следствие ничего не может сделать.

«Следствие не может найти этого человека, хотя он зафиксирован на всех видео. Почему он был на площади с огнестрельным оружием? Я видела, какая толпа была на площади и что они скандировали», — сказала Ирина Карамушкина.

Напомним, 9 октября на площади Ала-Тоо в Бишкеке во время митинга неизвестный обстрелял из пистолета машину, в которую сел Алмазбек Атамбаев. Происшествие попало на видео. По факту начали досудебное производство по статье 264 «Массовые беспорядки» УК КР, но никого пока не задержали.