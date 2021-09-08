12:23
USD 84.80
EUR 100.71
RUB 1.16
Власть

Стрелявшего в машину Алмазбека Атамбаева так и не нашли

Мужчину, стрелявшего в машину бывшего президента Алмазбека Атамбаева во время беспорядков на площади 9 октября, так и не нашли. Об этом на заседании парламента заявила депутат Ирина Карамушкина.

По ее словам, в правоохранительные органы было направлено несколько обращений с просьбой найти этого человека. Однако следствие ничего не может сделать.

«Следствие не может найти этого человека, хотя он зафиксирован на всех видео. Почему он был на площади с огнестрельным оружием? Я видела, какая толпа была на площади и что они скандировали», — сказала Ирина Карамушкина.

Напомним, 9 октября на площади Ала-Тоо в Бишкеке во время митинга неизвестный обстрелял из пистолета машину, в которую сел Алмазбек Атамбаев. Происшествие попало на видео. По факту начали досудебное производство по статье 264 «Массовые беспорядки» УК КР, но никого пока не задержали.

Ссылка: https://24.kg/vlast/206397/
просмотров: 660
Версия для печати
Материалы по теме
Стресс может привести к ухудшению здоровья. Вышла экспертиза Алмазбека Атамбаева
Без слова «грязь» не обошлось. Обращение Атамбаева ко Дню независимости
Убийство Чингиза Абдыраева. Стрелявший инспектор решением суда арестован
Стрельба в Бишкеке. Показания милиционера расходятся с записью видеокамер
Стрельба в Бишкеке. ГКНБ расследует четыре уголовных дела
Стрельба в Бишкеке. Невеста рассказала, как убили ее жениха Чингиза Абдыраева
Стрельба в Бишкеке. Милиционера водворили в ИВС СИЗО ГКНБ
Стрельба милиционера. В МВД рассказали подробности происшествия
В Бишкеке сотрудник патрульной милиции застрелил мужчину
ГУВД: Темирлан Султанбеков в милицию по факту нападения на него не обращался
Популярные новости
Министром обороны стал глава машиностроительного завода Бактыбек Бекболотов Министром обороны стал глава машиностроительного завода Бактыбек Бекболотов
Пришел срок. Замминистра обороны о&nbsp;том, почему Артем Новиков получил звание Пришел срок. Замминистра обороны о том, почему Артем Новиков получил звание
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Омурбек Бабанов вернулся в&nbsp;Бишкек Дело «Кумтора». Омурбек Бабанов вернулся в Бишкек
Депутат Рыскелди Момбеков прокомментировал инцидент с&nbsp;таксистом Депутат Рыскелди Момбеков прокомментировал инцидент с таксистом
Бизнес
Смотрите сегодня матч Кыргызстан vs&nbsp;Бангладеш в&nbsp;приложении O!TV Смотрите сегодня матч Кыргызстан vs Бангладеш в приложении O!TV
Смартфон+интернет для школы и&nbsp;дома Смартфон+интернет для школы и дома
Центральноазиатский форум по&nbsp;управлению интернетом пройдет в&nbsp;Бишкеке Центральноазиатский форум по управлению интернетом пройдет в Бишкеке
Иммунотерапия при борьбе с&nbsp;раком желудка Иммунотерапия при борьбе с раком желудка
8 сентября, среда
12:17
Внимание, розыск! В Бишкеке пропал 21-летний Даниил Марсаков Внимание, розыск! В Бишкеке пропал 21-летний Даниил Мар...
12:00
Новый Налоговый кодекс. Заставить платить таксистов и раскрыть банковскую тайну
11:57
Депутат призвал открыть спортинтернаты во всех регионах страны
11:55
За неделю топливо в Кыргызстане подорожало почти на 1 сом
11:53
В ГП «Кыргызкомур» вновь сменили директора