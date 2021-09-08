Выборы-2021. С 29 октября СМИ обязаны будут предоставить платный эфир кандидатам

Партиям и одномандатникам с 29 октября также разрешается встречаться с избирателями. Концерты и театрализованные представления под запретом.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.