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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. С 29 октября СМИ обязаны будут предоставить платный эфир кандидатам

ЦИК обозначила дату начала предвыборной агитации. Кампания стартует 29 октября и завершится 27 ноября.

Между тем СМИ обязуются предоставить платное эфирное время для проведения предвыборной агитации.

Партиям и одномандатникам с 29 октября также разрешается встречаться с избирателями. Концерты и театрализованные представления под запретом.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/206381/
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