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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. 18 октября истекает срок внесения избирательного залога

ЦИК сообщила, когда истекает срок внесения избирательного залога как для партий, так и для кандидатов-одномандатников.

По ее данным, деньги следует перечислить не позднее, чем за 40 календарных дней до дня выборов, до 18.00. Таким образом, последний день — 18 октября. Те, кто опоздает или не внесет вовсе, в гонке участвовать не будут.

Для политических партий, выдвинувших списки кандидатов, сумма залога установлена в десятитысячекратном размере расчетного показателя, то есть 1 миллион сомов. Для кандидатов по одномандатному избирательному округу — в тысячекратном размере установленного законодательством расчетного показателя, то есть 100 тысяч сомов.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/206314/
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