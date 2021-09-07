Выборы-2021. В Кыргызстане 3 миллиона 617 тысяч 141 избиратель

ЦИК сообщила, сколько в Кыргызстане граждан, имеющих право голоса.

Согласно данным Министерства цифрового развития, на 4 сентября число избирателей в целом составляет 3 миллиона 686 тысяч 921 человек. Без учета данных МИД число избирателей — 3 миллиона 617 тысяч 141.

Для проведения по пропорциональной системе выборов 54 депутатов Жогорку Кенеша, выдвинутых политическими партиями по спискам кандидатов, вся территория Кыргызской Республики является единым избирательным округом. При этом избиратели, проживающие за пределами страны, считаются приписанными к единому избирательному округу.

Для проведения по мажоритарной системе выборов 36 депутатов Жогорку Кенеша образуются одномандатные избирательные округа.

Была сформирована межведомственная рабочая группа по вопросам формирования одномандатных избирательных округов, которая стала площадкой обсуждения возможных вариантов. В обсуждениях приняли участие руководители областных и районных государственных структур. Согласно законодательству, при образовании избирательных округов должны соблюдаться следующие требования:

примерное равенство избирательных округов по числу избирателей с допустимым отклонением от средней нормы представительства избирателей, как правило, не более чем на 20 процентов;

избирательный округ составляет единую территорию, не допускается образование избирательного округа из не граничащих между собой территорий;

при соблюдении указанных требований, как правило, учитывается административно-территориальное деление республики.

Для образования одномандатных избирательных округов Центризбирком основывался на данных, которые, согласно требованиям законодательства, представлены уполномоченными государственными органами в сфере регистрации населения, управления земельными ресурсами, органами местного самоуправления.

Каждый округ формируется с примерным числом 100 тысяч 476 избирателей с допустимым отклонением — плюс/минус 20 процентов.

Схема разделения количества округов по областям следующая: область, число избирателей, количество округов.

Бишкек:

428 тысяч 599 избирателей;

четыре округа.

Ош, Ошская область:

898 тысяч 569 избирателей;

девять округов.

Баткенская область:

305 тысяч 53 избирателя;

три округа.

Джалал-Абадская область:

686 тысяч 364 избирателя;

семь округов.

Таласская область:

163 тысячи 109 избирателей;

два округа.

Чуйская область:

609 тысяч 774 избирателя;

шесть округов.

Нарынская область:

209 тысяч 101 избиратель;

два округа.

Иссык-Кульская область:

316 тысяч 572 избирателя;

три округа.

Всего:

3 миллиона 617 тысяч 141 избиратель;

36 округов.

Нумерация одномандатных избирательных округов ведется в алфавитном порядке, начиная с Баткенской области, затем Ош, Ошская, Джалал-Абадская, Таласская, Чуйская области, Бишкек, Нарынская, Иссык-Кульская области.

Согласно части 15 статьи 13 конституционного Закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша», списки избирательных округов с указанием их границ и адресов окружных, территориальных избирательных комиссий, включая их графическое изображение, должны быть опубликованы на официальном сайте Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов и в СМИ в течение пяти календарных дней со дня утверждения округов, то есть до 10 сентября.

Выдвижение кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам начинается со дня официального опубликования списка избирательных округов и заканчивается за 45 календарных дней до дня голосования, то есть по 13 октября включительно.