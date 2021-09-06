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Власть

В Кыргызстане проходят мероприятия по борьбе с торговлей людьми

Кабинет министров и ОБСЕ запустили первое Национальное симуляционное упражнение по борьбе с торговлей людьми, которое будет проходить в Иссык-Кульской области в течение четырех дней. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Старт спецобучениям дали заместитель председателя кабинета министров Жылдыз Бакашова и посол — глава программного офиса ОБСЕ в КР Алексей Рогов.

«Мы понимаем, что борьба с этими преступлениями должна быть продолжена с учетом новых тенденций, применения новых технологий и видов эксплуатации, а также совершенствования системы уголовного преследования преступников. Хочу обратить внимание на совершенно новый формат подготовки специалистов и экспертов государственных органов и неправительственных организаций, разработанный ОБСЕ, который позволяет отработать на практике национальный механизм перенаправления, систему защиты и оказания помощи жертвам торговли людьми и разработать рекомендации на основе выявленных недостатков», — сказала Жылдыз Бакашова.

Отметим, что симуляционное упражнение предлагает более 60 сотрудникам правоохранительных органов, прокуратуры, инспекций труда, социальных служб, неправительственных и международных организаций, используя профессиональные навыки, смоделировать меры противодействия торговле людьми в режиме реального времени, в среде, максимально приближенной к реальности.

По итогам встречи Жылдыз Бакашова поблагодарила офис ОБСЕ в Бишкеке, представительство организаций «Винрок Интернешнл» и Центр Солидарности за вклад в совершенствование системы защиты прав человека.
Ссылка: https://24.kg/vlast/206190/
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