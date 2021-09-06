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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Вносить корректировки в списки избирателей можно до 12 ноября

Вносить корректировки в списки избирателей можно до 12 ноября. Об этом сообщает ЦИК.

По данным ведомства, контрольный перечень голосующих будет составлен до 29 октября, а окончательный — до 18 ноября.

В Центризбиркоме напомнили, что заявления с просьбой внести исправления избиратели могут подавать с 19 сентября.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/206109/
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