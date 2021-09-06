Выборы-2021. До 18 октября кандидаты и партии должны предоставить документы

До 18 октября кандидаты-одномандатники и партии должны предоставить в ЦИК необходимые для регистрации документы.

Уточняется, что до этого срока следует также внести избирательный залог. Партиям — сформировать списки кандидатов, одномандатникам — завершить процедуру выдвижения. Время истекает в 18.00.

До 29 октября баллотирующиеся должны быть зарегистрированы.

Жеребьевка по распределению порядковых номеров партий и кандидатов-одномандатников в избирательных бюллетенях должна пройти до 3 ноября.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.