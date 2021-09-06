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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. ЦИК определила схемы и границы одномандатных округов

ЦИК определила схемы и границы одномандатных округов. Об этом 24.kg сообщили в Центризбирком.

Как сообщалось ранее, согласно закону будет 36 округов, из них четыре в Бишкеке. В Чуйской области шесть, Иссык-Кульской — три, Нарынской — два, Таласской — два, Баткенской — три, Ошской и Джалал-Абадской — по семь, Оше — два.

Как пояснили в ЦИК, название округу давали, исходя из превосходства по численности избирателей. Название округов опубликуют в течение пяти календарных дней.

Подавать заявки на участие в гонке кандидаты-одноманданки могут с 6 сентября.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/206066/
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