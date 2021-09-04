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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Депутат Рыскелди Момбеков прокомментировал инцидент с таксистом

Депутат парламента Рыскелди Момбеков отрицает факт нанесения побоев водителю такси. Об этом он заявил 24.kg.

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По словам нардепа, у него имеются все доказательства невиновности. Отвечать на другие вопросы журналиста Рыскелди Момбеков не стал.

На его странице в Instagram опубликовано видео, где депутат заявил, что водитель такси говорит неправду.

«Меня знают многие в Кыргызстане. Я никогда ни телохранителя, ни водителя не нанимал. Я не хотел распространять никакой информации и думал, что это сделает МВД. Водитель, который написал заявление на меня, сам говорил, что сидел в тюрьме. По его словам, он является «шпаной Петровским», двигается по стопам Маке Джалал-Абадского. Все началось с того, что я проехал Ошский рынок, он резко подрезал меня. Я сказал, что можно водить нормально, а он меня обматерил», — рассказал он.

Рыскелди Момбеков заявил, что водитель стал преследовать его после перепалки, а когда машины остановились, таксист пытался открыть дверь авто, где сидел депутат. По его словам, он открыл окно, таксист несколько раз ударил его.

«Другой водитель оттащил таксиста и посадил в его авто, но он вырвался, стал агрессивно вести себя, фотографировать мою машину. Потом на Тоголока Молдо мы вновь остановились, таксист стал угрожать мне. Я звонил министру Улану Ниязбекову, последний ответил, что отправил милиционеров на автомашине и пешком. Кто бил этого водителя, не знаю. У меня есть видео, где видно, что не я его бью, а меня бьют», — заявил депутат.

Напомним, ранее в УВД Первомайского района сообщили, что в милицию обратился водитель такси с заявлением на депутата Рыскелди Момбекова, который вместе с охранником, по его словам, побил его на пересечении улицы Тоголока Молдо и проспекта Чуй.
Ссылка: https://24.kg/vlast/206057/
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