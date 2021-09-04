Депутат Рыскелди Момбеков ударил таксиста. Водитель обратился в милицию

Депутат парламента Рыскелди Момбеков и его охранник побили водителя такси в Бишкеке. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

По предварительным данным, конфликт произошел из-за того, что парламентарий и таксист не поделили дорогу.

В УВД Первомайского района подтвердили эту информацию. Уточняется, что 3 сентября примерно в 16.50 в милицию поступило сообщение о том, что на пересечении улицы Тоголока Молдо и проспекта Чуй между водителями возник конфликт.

«Экипаж УПСМ доставил водителя такси в УВД Первомайского района. Он обратился с заявлением, где просит принять меры в отношении Рыскелди Момбекова и его охранника, которые из хулиганских побуждений нанесли ему телесные повреждения», — проинформировали в УВД.

В милиции факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках. Для определения степени тяжести полученных телесных повреждений заявителю назначена судебно-медицинская экспертиза.