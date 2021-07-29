Государственным рейдерством назвали в ЖК лишение полномочий местных депутатов

Власть намерена лишить депутатов местных кенешей полномочий после выборов. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил нардеп Рыскелди Момбеков.

По его словам, законопроекты «О местном самоуправлении» и «О местной администрации» ущемляют права депутатов местных кенешей.

«Ничего не изменили. В проекте говорится, что мэров городов Бишкека и Оша назначает глава кабмина. Остальных аким. А кто будет назначать мэров Таласа, Кара-Куля? Аким Чуйского района будет назначать мэра Кара-Балты и Токмака? Депутаты местных кенешей потратили ресурсы и избрались. Теперь мы хотим у них отобрать полномочия. Это рейдерство на государственном уровне. Хоть и приняли новую Конституцию, но мы ведь работаем по старой, свои полномочия сохранили. Получается, закон в отношении нас работает, а в отношении местных депутатов уже нет», — сказал Рыскелди Момбеков.

Он считает, что такие поправки могут привести к конфликтам на местах.

Кабинет министров просит депутатов принять концепцию законопроекта в первом чтении.

А ряд нардепов сегодня опять потребовали снять с повестки дня законопроекты «О кабинете министров», «О местной администрации» и «О местном самоуправлении».