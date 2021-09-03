Выборы-2021. 45 партий намерены участвовать в гонке

В ЦИК сегодня поступили уведомления еще от шести политических партий о намерении участвовать в выборах депутатов Жогорку Кенеша, которые пройдут 28 ноября 2021 года.

Так, по данным Центризбиркома, сегодня уведомления подали партии «Эмгек», «Улутман», «Чон Казат», «Либерально-демократическая партия Кыргызстана «Багыт», «Асыл-Мурас Жаштар» и «Аманат».

Таким образом, уже 45 партий намерены участвовать в парламентских выборах:

«Социал-демократы»;

«Улуттар биримдиги»;

«Ишеним»;

«Альянс»;

Партия зеленых Кыргызстана;

«Жаратман Эл»;

«Патриотическая партия единения Кыргызстана»;

«Ата Мекен»;

«Актив»;

«Бийлик Элге»;

«Ыйман Нуру»;

«Социально-политическая партия «Надежда народа»;

«Акыйкат Кыргызстан»;

«Альянс политических сил Кыргызстана»;

«Ар-Намыс»;

«Социально-политическая партия «Сила в единстве»;

«Демократическая партия «Азаттык»;

«Ынтымак»;

«Аалам»;

«Солидарность»;

«Ак Асаба»;

«Ак Бата»;

«Социалист»;

«Жаны Мезгил»;

«Кучтуу регион»;

«Бутун Кыргызстан»;

«Народная-демократическая партия Кыргызстана»;

«Адилет»;

«Аруузат — Эл Куту»;

«Ата Журт Кыргызстан»;

«Мекенчил Эл»;

«Бирге-Вместе»;

«Жаны ЭРА»;

«Биздин Эл»;

«Келечек-Будущее»;

«Элдик Партия»;

«Народная партия «Моя отчизна»;

Партия ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов;

«Эмгек»;

«Улутман»;

«Чон Казат»;

«Либерально-демократическая партия Кыргызстана «Багыт»;

«Асыл-Мурас Жаштар»;

«Аманат»;

«Ордо».

Сегодня последний день подачи уведомлений. Срок истекает в 18.00.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.