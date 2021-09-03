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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. 45 партий намерены участвовать в гонке

В ЦИК сегодня поступили уведомления еще от шести политических партий о намерении участвовать в выборах депутатов Жогорку Кенеша, которые пройдут 28 ноября 2021 года.

Так, по данным Центризбиркома, сегодня уведомления подали партии «Эмгек», «Улутман», «Чон Казат», «Либерально-демократическая партия Кыргызстана «Багыт», «Асыл-Мурас Жаштар» и «Аманат».

Таким образом, уже 45 партий намерены участвовать в парламентских выборах:

  • «Социал-демократы»;
  • «Улуттар биримдиги»;
  • «Ишеним»;
  • «Альянс»;
  • Партия зеленых Кыргызстана;
  • «Жаратман Эл»;
  • «Патриотическая партия единения Кыргызстана»;
  • «Ата Мекен»;
  • «Актив»;
  • «Бийлик Элге»;
  • «Ыйман Нуру»;
  • «Социально-политическая партия «Надежда народа»;
  • «Акыйкат Кыргызстан»;
  • «Альянс политических сил Кыргызстана»;
  • «Ар-Намыс»;
  • «Социально-политическая партия «Сила в единстве»;
  • «Демократическая партия «Азаттык»;
  • «Ынтымак»;
  • «Аалам»;
  • «Солидарность»;
  • «Ак Асаба»;
  • «Ак Бата»;
  • «Социалист»;
  • «Жаны Мезгил»;
  • «Кучтуу регион»;
  • «Бутун Кыргызстан»;
  • «Народная-демократическая партия Кыргызстана»;
  • «Адилет»;
  • «Аруузат — Эл Куту»;
  • «Ата Журт Кыргызстан»;
  • «Мекенчил Эл»;
  • «Бирге-Вместе»;
  • «Жаны ЭРА»;
  • «Биздин Эл»;
  • «Келечек-Будущее»;
  • «Элдик Партия»;
  • «Народная партия «Моя отчизна»;
  • Партия ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов;
  • «Эмгек»;
  • «Улутман»;
  • «Чон Казат»;
  • «Либерально-демократическая партия Кыргызстана «Багыт»;
  • «Асыл-Мурас Жаштар»;
  • «Аманат»;
  • «Ордо».

Сегодня последний день подачи уведомлений. Срок истекает в 18.00.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205971/
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