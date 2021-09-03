Выборы-2021. 45 партий намерены участвовать в гонке

В ЦИК сегодня поступили уведомления еще от шести политических партий о намерении участвовать в выборах депутатов Жогорку Кенеша, которые пройдут 28 ноября 2021 года.
Так, по данным Центризбиркома, сегодня уведомления подали партии «Эмгек», «Улутман», «Чон Казат», «Либерально-демократическая партия Кыргызстана «Багыт», «Асыл-Мурас Жаштар» и «Аманат».
Таким образом, уже 45 партий намерены участвовать в парламентских выборах:
- «Социал-демократы»;
- «Улуттар биримдиги»;
- «Ишеним»;
- «Альянс»;
- Партия зеленых Кыргызстана;
- «Жаратман Эл»;
- «Патриотическая партия единения Кыргызстана»;
- «Ата Мекен»;
- «Актив»;
- «Бийлик Элге»;
- «Ыйман Нуру»;
- «Социально-политическая партия «Надежда народа»;
- «Акыйкат Кыргызстан»;
- «Альянс политических сил Кыргызстана»;
- «Ар-Намыс»;
- «Социально-политическая партия «Сила в единстве»;
- «Демократическая партия «Азаттык»;
- «Ынтымак»;
- «Аалам»;
- «Солидарность»;
- «Ак Асаба»;
- «Ак Бата»;
- «Социалист»;
- «Жаны Мезгил»;
- «Кучтуу регион»;
- «Бутун Кыргызстан»;
- «Народная-демократическая партия Кыргызстана»;
- «Адилет»;
- «Аруузат — Эл Куту»;
- «Ата Журт Кыргызстан»;
- «Мекенчил Эл»;
- «Бирге-Вместе»;
- «Жаны ЭРА»;
- «Биздин Эл»;
- «Келечек-Будущее»;
- «Элдик Партия»;
- «Народная партия «Моя отчизна»;
- Партия ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов;
- «Эмгек»;
- «Улутман»;
- «Чон Казат»;
- «Либерально-демократическая партия Кыргызстана «Багыт»;
- «Асыл-Мурас Жаштар»;
- «Аманат»;
- «Ордо».
Сегодня последний день подачи уведомлений. Срок истекает в 18.00.
Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.