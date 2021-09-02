Выборы-2021. Количество партий, намеревающихся баллотироваться, увеличивается

Еще две партии — «Азаттык» и «Ынтымак» заявили о намерении участвовать в парламентской гонке. Об этом сообщает ЦИК.

По данным ведомства, политорганизации сдали письменные уведомления. Таким образом, количество потенциальных участников выборов-2021 увеличилось до 18.

Одномандатники начнут сдавать заявки с 6 сентября.

Партии, намеревающиеся бороться за мандаты:

«Социал-демократы»;

«Народная партия «Улуттар биримдиги»;

«Ишеним»;

«Альянс»;

Партия зеленых Кыргызстана;

«Жаратман Эл»;

«Патриотическая партия единения Кыргызстана»;

«Ата Мекен»;

«Ыйман Нуру»;

«Надежда народа»;

«Актив»;

«Власть народу»;

«Акыйкат Кыргызстан»;

«Ар-Намыс»,

«Альянс политических сил Кыргызстана»,

«Сила в единстве»,

«Азаттык»,

«Ынтымак».

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.