Выборы-2021. Количество партий, намеревающихся баллотироваться, увеличивается

Еще две партии — «Азаттык» и «Ынтымак» заявили о намерении участвовать в парламентской гонке. Об этом сообщает ЦИК.
По данным ведомства, политорганизации сдали письменные уведомления. Таким образом, количество потенциальных участников выборов-2021 увеличилось до 18.
Одномандатники начнут сдавать заявки с 6 сентября.
Партии, намеревающиеся бороться за мандаты:
- «Социал-демократы»;
- «Народная партия «Улуттар биримдиги»;
- «Ишеним»;
- «Альянс»;
- Партия зеленых Кыргызстана;
- «Жаратман Эл»;
- «Патриотическая партия единения Кыргызстана»;
- «Ата Мекен»;
- «Ыйман Нуру»;
- «Надежда народа»;
- «Актив»;
- «Власть народу»;
- «Акыйкат Кыргызстан»;
- «Ар-Намыс»,
- «Альянс политических сил Кыргызстана»,
- «Сила в единстве»,
- «Азаттык»,
- «Ынтымак».
Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.