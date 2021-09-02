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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Количество партий, намеревающихся баллотироваться, увеличивается

Еще две партии — «Азаттык» и «Ынтымак» заявили о намерении участвовать в парламентской гонке. Об этом сообщает ЦИК.

По данным ведомства, политорганизации сдали письменные уведомления. Таким образом, количество потенциальных участников выборов-2021 увеличилось до 18.

Одномандатники начнут сдавать заявки с 6 сентября.

Партии, намеревающиеся бороться за мандаты:

  • «Социал-демократы»;
  • «Народная партия «Улуттар биримдиги»;
  • «Ишеним»;
  • «Альянс»;
  • Партия зеленых Кыргызстана;
  • «Жаратман Эл»;
  • «Патриотическая партия единения Кыргызстана»;
  • «Ата Мекен»;
  • «Ыйман Нуру»;
  • «Надежда народа»;
  • «Актив»;
  • «Власть народу»;
  • «Акыйкат Кыргызстан»;
  • «Ар-Намыс»,
  • «Альянс политических сил Кыргызстана»,
  • «Сила в единстве»,
  • «Азаттык»,
  • «Ынтымак».

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205806/
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