Выборы-2021. Уже 16 партий сдали уведомления в ЦИК

В ЦИК поступило уведомление о намерении участвовать на выборах депутатов от политической партии «Социально-политическая партия «Сила в единстве».
Таким образом, заявки поступили от следующих 16 политических партий:
- «Социал-демократы»,
- «Улуттар Биримдиги»,
- «Ишеним»,
- «Альянс»,
- Партия зеленых Кыргызстана,
- «Жаратман Эл»,
- «Патриотическая партия единения Кыргызстана»,
- «Ата Мекен»,
- «Актив»,
- «Бийлик элге»,
- «Ыйман Нуру»,
- «Надежда народа»,
- «Акыйкат Кыргызстан»,
- «Альянс политических сил Кыргызстана»,
- «Ар-Намыс»,
- «Сила в единстве».
Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.