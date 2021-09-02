Выборы-2021. Уже 16 партий сдали уведомления в ЦИК

В ЦИК поступило уведомление о намерении участвовать на выборах депутатов от политической партии «Социально-политическая партия «Сила в единстве».

Таким образом, заявки поступили от следующих 16 политических партий:

«Социал-демократы»,

«Улуттар Биримдиги»,

«Ишеним»,

«Альянс»,

Партия зеленых Кыргызстана,

«Жаратман Эл»,

«Патриотическая партия единения Кыргызстана»,

«Ата Мекен»,

«Актив»,

«Бийлик элге»,

«Ыйман Нуру»,

«Надежда народа»,

«Акыйкат Кыргызстан»,

«Альянс политических сил Кыргызстана»,

«Ар-Намыс»,

«Сила в единстве».

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.