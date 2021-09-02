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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Уже 16 партий сдали уведомления в ЦИК

В ЦИК поступило уведомление о намерении участвовать на выборах депутатов от политической партии «Социально-политическая партия «Сила в единстве».

Таким образом, заявки поступили от следующих 16 политических партий:

  • «Социал-демократы»,
  • «Улуттар Биримдиги»,
  • «Ишеним»,
  • «Альянс»,
  • Партия зеленых Кыргызстана,
  • «Жаратман Эл»,
  • «Патриотическая партия единения Кыргызстана»,
  • «Ата Мекен»,
  • «Актив»,
  • «Бийлик элге»,
  • «Ыйман Нуру»,
  • «Надежда народа»,
  • «Акыйкат Кыргызстан»,
  • «Альянс политических сил Кыргызстана»,
  • «Ар-Намыс»,
  • «Сила в единстве».

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205800/
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