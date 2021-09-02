Выборы-2021. 15 партий направили в ЦИК уведомления об участии в гонке

15 политических партий направили в ЦИК уведомления об участии в выборах депутатов Жогорку Кенеша. Об этом сообщает Центризбирком.

По его данным, изъявили желание баллотироваться в парламент следующие политические организации:

«Социал-демократы»;

«Народная партия «Улуттар биримдиги»;

«Ишеним»;

«Альянс»;

Партия зеленых Кыргызстана;

«Жаратман Эл»;

«Патриотическая партия единения Кыргызстана»;

«Ата Мекен»;

«Ыйман Нуру»;

«Надежда народа»;

«Актив»;

«Власть народу»;

«Акыйкат Кыргызстан»;

«Ар-Намыс»,

«Альянс Политических Сил Кыргызстана».

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.