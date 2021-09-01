Выборы-2021. Определена дата внесения залога для партий и одномандатников

ЦИК указала, когда истекает срок внесения избирательного залога. Об этом сообщили в ведомстве.

Уточняется, что последний день — 18 октября до 18.00. Сумма залога для партий составляет миллион сомов, для кандидатов-одномандатников — 100 тысяч сомов.

Кроме того, политорганизации и те, кто баллотируется по округам, должны будут открыть в течение пяти календарных дней после регистрации уполномоченных представителей по финансам спецсчета и избирательные фонды.

ЦИК также напоминает: согласно календарному плану, в течение пяти дней после назначения выборов депутатов Жогорку Кенеша политические партии, изъявившие желание участвовать в гонке, должны направить в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики письменное уведомление.

Оно должно быть подписано и заверено печатью, с приложением нотариально удостоверенной копии устава политической партии. Последний день подачи письменного уведомления — 3 сентября до 18.00.

Кандидаты-одномандатники смогут сдавать уведомления об участии в гонке с 6 сентября.