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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Прослушка активистов. В суде прокомментировали постановление: оно законно

Первомайский районный суд Бишкека прокомментировал 24.kg обращение юристов по поводу постановления о прослушке около 100 граждан.

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В суде заявили, что решение принято в соответствии с требованием действующего законодательства.

«В рамках досудебного производства по массовым беспорядкам, произошедшим в октябре 2020 года, руководитель межведомственной следственной группы обратился с ходатайством о проведении специальных следственных действий. При рассмотрении этого ходатайства присутствовали руководитель группы и представитель Генрокуратуры, каких-либо процессуальных нарушений со стороны суда не было. Следственный судья в рамках своих полномочий удовлетворил ходатайство», — сообщили в суде.

Отметим, ранее журналисты также обратились к председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с просьбой прокомментировать санкционирование прослушки, однако тот отказался отвечать на вопросы, сославшись, что тема не касается мероприятия (празднования Дня независимости Кыргызстана). 

Напомним, ранее политики и юристы обратились к президенту Садыру Жапарову по факту вопиющего нарушения конституционных прав и неприкрытого грубейшего вторжения в сферу личной жизни. Им стало известно, что МВД занималось прослушиванием телефонных переговоров около 100 человек, в том числе гражданских активистов, политиков, членов молодежных движений. Как указывают юристы, помимо оппозиционно настроенных кандидатов в президенты, в списке на прослушку указаны люди, не имеющие никакого отношения к октябрьским событиям. Например, Нурбек Токтакунов, Сания Токтогазиева, Таттыбубу Эргешбаева и многие другие. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/205624/
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