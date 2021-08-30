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Власть

Встреча с послами. Садыр Жапаров хочет видеть в ЕАЭС соседей по региону

Садыр Жапаров сегодня встретился с представителями дипломатических миссий и международных организаций в честь празднования 30-й годовщины Дня независимости Кыргызстана, сообщает пресс-служба президента.

Выступая перед приглашенными, глава государства остановился на сотрудничестве в рамках Евразийского экономического союза. «В 2015 году Кыргызстан стал членом Евразийского экономического союза, в который входят Россия, Казахстан, Беларусь и Армения. Это привело к положительным результатам в торгово-экономических отношениях, а также в развитии промышленного производства и сельского хозяйства и создало возможности для кыргызских предпринимателей работать в условиях союза», — сказал он.

По словам Садыра Жапарова, улучшение условий для трудовых мигрантов на рынках труда России, Казахстана и других стран ЕАЭС с упрощением процедур трудоустройства и социальных условий является одним из бесспорных преимуществ Кыргызстана.

Он высказал пожелание видеть ближайших региональных партнеров — Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан — членами ЕАЭС.

Президент отметил, что Кыргызстан придает большое значение тому, что региональный диалог в форме консультативных встреч лидеров государств Центральной Азии возрождается после длительного перерыва по инициативе президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева.

На третьей консультативной встрече в Туркменистане 6 августа лидеры стран Центральной Азии обсудили сотрудничество в области обеспечения безопасности и стабильности, противодействия глобальным угрозам и пандемии коронавируса, взаимодействие в сферах торговли, экономики, финансов и инвестиций, транспорта и коммуникаций, а также водноэнергетические, культурно-гуманитарные и информационно-технологические вопросы. Рассмотрены перспективные направления, формы и механизмы дальнейшего развития взаимовыгодной региональной интеграции в сферах сельского хозяйства и продовольственной безопасности, промышленного производства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205558/
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