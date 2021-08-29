Выборы-2021. Партии до 3 сентября должны подать уведомления об участии в гонке

ЦИК сегодня на своем заседании утвердила календарный план по проведению выборов депутатов Жогорку Кенеша, назначенных на 28 ноября.

Уточняется, что до 18.00 3 сентября с момента объявления даты выборов, партии должны направить в Центральную избирательную комиссию уведомления об участии в гонке. До 14 октября — провести съезды и сформировать списки кандидатов.

До 14 октября должны выдвинуться и кандидаты-одномандатники. Они могут идти как от партии, так и в порядке самовыдвижения.

До 18 октября 18.00 партии и те, кто пойдет от округов, должны предоставить документы для регистрации. До 29 октября они должны быть зарегистрированы.

Если политобъединение отказывается от участия, заявление следует направить до 18 ноября, одномандатники — до 25 ноября.