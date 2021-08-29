Депутат Наталья Никитенко предлагает властям перейти уже от стихов к прозе жизни

Депутат Жогорку Кенеша Наталья Никитенко раскритиковала правоохранительные органы в частности и власти страны в целом за тревожную статистику правонарушений и увеличение количества ДТП. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Сводки информагентств напоминают сводки с мест боевых действий. Мальчик был сбит на пешеходном переходе, 18-летний парень сбит машиной, целая семья погибла в ДТП. Трасса Бишкек — Чолпон-Ата вообще становится трассой смерти. Когда по требованию водителей были снижены штрафы, люди обращались в связи с пандемией, тяжелым экономическим положением о необходимости снижения и парламент поддержал граждан. Но говорили и о том, что МВД наряду со снижением штрафов обязательно нужно усилить работу, профилактику, контроль за выдачей водительских прав, чтобы избежать увеличения количества ДТП на дорогах», — отметила Наталья Никитенко.

По ее словам, по улицам носятся крутые джипы, не соблюдая никаких правил, никакого контроля. В городе спокойно носятся автомобили с полумиллионными штрафами, и ничего.

«Роль государства — обеспечивать безопасность, проводить профилактику, а не только бороться с последствиями, вести эффективную кадровую политику, ведь от каждого чиновника зависит, будет или нет работать закон, соблюдаться права граждан», — напомнила депутат.

В этих условиях органы правопорядка, милиция, ГКНБ, суды в стране практически перестали выполнять свое главное назначение — обеспечение безопасности граждан и обеспечение справедливости. Наталья Никитенко

«Нет, они заняты совсем другим. Буквально на днях министр показывал президенту отремонтированное здание МВД. При этом на наш запрос о том, кто спонсировал этот ремонт, так ответа и не получили. Но при этом научить милиционеров правилам применения табельного оружия не озаботились. Сотрудники милиции не умеют не только применять оружие, специальные приемы, они не умеют разговаривать с людьми», — возмущена нардеп.

Она напомнила, что «две пьяные девицы избили сотрудников милиции; милиционер, нарушивший правила, пытался отобрать телефон; полковник милиции ударил женщину в супермаркете. Это только то, что произошло за последнее время и то, что попало в соцсети».

По мнению Натальи Никитенко, все это привело к трагическому происшествию.

«Ужасное ЧП — убийство молодого парня милиционером, это, по моему мнению, результат непрофессионализма, непотизма, разгильдяйства в системе охраны общественного порядка. Поэтому у нас насильники и коррупционеры на свободе, отсюда у нас по тысяче преступлений, совершаемых сотрудниками правоохранительных органов в год (!), отсюда у нас полное неверие и недоверие ко всей системе государства у населения», — отметила автор поста.

Наталья Никитенко также напомнила о кампании по изменению формы правления на президентскую.

«Снова напомню о громкой кампании по изменению формы правления на президентскую, о заявленной ответственности одного человека, о якобы бардаке при парламентской форме. Где порядок? Где процветание? И где ответственность? Теперь и при отсутствии контроля парламента министры, чиновники кабинета министров, никто не подотчетен, не отвечает на запросы, не реагирует. Вместо своей профессиональной работы руководители занимаются всем, чем угодно. Ремонтом, созданием клипов, разучиванием стихотворений. Может, пора уже от стихов перейти к грустной прозе жизни», — призвала власти Наталья Никитенко.

Напомним, 27 августа в милицию поступил вызов о том, что около мечети, рядом с пересечением проспекта Жибек Жолу и улицы Гоголя, мужчина получил огнестрельное ранение. Пресс-служба ГУВД сначала в своем релизе по сути обвинила в инциденте погибшего от выстрела Чингиза Абдыраева. Затем в ведомстве вынуждены были признать, что показания инспектора Патрульной службы милиции, применившего табельное оружие, расходятся с записью видеокамер.

ГКНБ расследует уголовное дело в отношении сотрудника управления Патрульной службы милиции, застрелившего Чингиза Абдыраева. В ведомстве отметили, что дополнительно зарегистрировано три досудебных производства по фактам укрывательства преступления, злоупотребления должностным положением и убийства.