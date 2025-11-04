Жительница Оша посвятила стихотворение мэру Женишбеку Токторбаеву

На торжественном мероприятии по случаю открытия улицы Сатиева в Оше жительница города выступила с стихотворением собственного сочинения, посвященным мэру Женишбеку Токторбаеву. Об этом 24.kg сообщили очевидцы.

В своем произведении женщина выразила благодарность градоначальнику за его труд и перемены, которые, по ее словам, ощутимы в жизни города. Присутствующие тепло встретили выступление, а сам мэр поблагодарил автора за искренние слова.