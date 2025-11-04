Жительница Оша посвятила стихотворение мэру Женишбеку Токторбаеву

На торжественном мероприятии по случаю открытия улицы Сатиева в Оше жительница города выступила с стихотворением собственного сочинения, посвященным мэру Женишбеку Токторбаеву. Об этом 24.kg сообщили очевидцы.
В своем произведении женщина выразила благодарность градоначальнику за его труд и перемены, которые, по ее словам, ощутимы в жизни города. Присутствующие тепло встретили выступление, а сам мэр поблагодарил автора за искренние слова.
Это не первое творческое признание в адрес Женишбека Токторбаева. 8 марта мэру посвятили песню. Ее исполнил народный артист Майрамбек Осмонов на праздновании Международного женского дня в южной столице. Слова композиции написал близкий друг главы муниципалитета — Таалайбек Толонбаев. В песне звучали строки: «Ош засиял после того, как ты стал мэром», «Начал большие дела ради народа — заверши их, не оставляя на полпути».