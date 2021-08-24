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Власть

Садыр Жапаров осмотрел здание МВД после ремонта: спонсоры до сих пор неизвестны

Садыр Жапаров осмотрел отремонтированное здание центрального аппарата МВД. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Президенту продемонстрировали зал международного сотрудничества для встреч с официальными делегациями и онлайн-конференций. Особое внимание было уделено центру оперативного управления и координации, через который интеллектуальные камеры в онлайн-режиме контролируют ситуацию в местах массового скопления людей во всех районах и городах страны», — говорится в сообщении.

Садыру Жапарову показали модернизированный центр пресс-службы МВД и оснащение патрульной милиции: вооружение, переносные портативные радиостанции и иную спецтехнику.

«Были продемонстрированы макеты комплектов новой формы участковых инспекторов милиции в летнем, зимнем, осенне-весеннем и повседневном вариантах», — отметили в пресс-службе.

Глава государства возложил цветы к памятнику погибшим при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента

Напомним, ремонт здания Министерства внутренних дел проведен за счет спонсоров, что вызвало общественный резонанс. Депутат парламента Наталья Никитенко ранее направила запрос руководству ведомства с требованием предоставить данные о тех, кто оказал эту помощь. Ответ от милицейских чиновников она не получила.

Редакция 24.kg также обращалась с официальным запросом в МВД. Вразумительного ответа также не последовало. Имена спонсоров остались тайной. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/204965/
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