Садыр Жапаров осмотрел здание МВД после ремонта: спонсоры до сих пор неизвестны

Садыр Жапаров осмотрел отремонтированное здание центрального аппарата МВД. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
«Президенту продемонстрировали зал международного сотрудничества для встреч с официальными делегациями и онлайн-конференций. Особое внимание было уделено центру оперативного управления и координации, через который интеллектуальные камеры в онлайн-режиме контролируют ситуацию в местах массового скопления людей во всех районах и городах страны», — говорится в сообщении.
Садыру Жапарову показали модернизированный центр пресс-службы МВД и оснащение патрульной милиции: вооружение, переносные портативные радиостанции и иную спецтехнику.
«Были продемонстрированы макеты комплектов новой формы участковых инспекторов милиции в летнем, зимнем, осенне-весеннем и повседневном вариантах», — отметили в пресс-службе.
Глава государства возложил цветы к памятнику погибшим при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел.
Напомним, ремонт здания Министерства внутренних дел проведен за счет спонсоров, что вызвало общественный резонанс. Депутат парламента Наталья Никитенко ранее направила запрос руководству ведомства с требованием предоставить данные о тех, кто оказал эту помощь. Ответ от милицейских чиновников она не получила.
Редакция 24.kg также обращалась с официальным запросом в МВД. Вразумительного ответа также не последовало. Имена спонсоров остались тайной.