1,1 миллиарда сомов выделили на компенсацию медикам, работающим в красной зоне

Председатель кабмина Улукбек Марипов провел встречу с медицинскими работниками и учеными. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Он отметил, что пандемия COVID-19 показала особую важность развития медицины и роль медицинских работников в сохранении здоровья нации.

«В период пандемии мы столкнулись с нехваткой медицинских кадров, отсутствием необходимого оборудования в больницах и лабораториях. Президент подписал указ, направленный на развитие сферы здравоохранения. На сегодня на здравоохранение выделяется более 17 миллиардов сомов из республиканского бюджета. Строятся фельдшерско-акушерские пункты в селах, больницы в областях, обновляется материально-техническая база медицинских учреждений. В этом году повышен размер заработной платы медицинских работников, на это из бюджета выделили 1,8 миллиарда сомов», — сказал он.

На выплату компенсаций медикам, работавшим в красной зоне, в 2021 году выделили 1,1 миллиарда сомов. Улукбек Марипов

В ходе встречи были обсуждены вопросы реформирования системы здравоохранения, вакцинации населения от COVID-19, меры дальнейшего противодействия распространению инфекции и другие актуальные вопросы.

Отметим, встреча состоялась в рамках открытия морфологического корпуса международной школы медицины Международного университета Кыргызстана.