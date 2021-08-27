В кабмине вспомнили о землях сельхозназначения. Создадут комиссию

Министерство сельского хозяйства инициирует проект постановления о развитии сельскохозяйственных кооперативов, семенных и племенных хозяйств, а также опытно-селекционных и экспериментальных. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По данным ведомства, большое количество земель Государственного фонда сельскохозяйственных угодий расположены в зонах, неэффективных для использования.

В связи с этим МСУ поручено:

создать соответствующую рабочую комиссию по уточнению и определению 75-процентной части рентабельных к использованию земель для производства и реализации сельскохозяйственной продукции в едином массиве;

по итогам определения передать их в установленном порядке на баланс Министерства сельского, водного хозяйства и развития регионов;

для обеспечения продовольственной безопасности эффективно использовать земли Государственного фонда сельскохозяйственных угодий.

При этом земли Госфонда сельскохозяйственных угодий можно будет сдавать в аренду. Что касается комиссии, то по итогам ее работы перспективные планы земель будут пересмотрены.