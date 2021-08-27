Выборы в Жогорку Кенеш могут состояться в середине декабря. Так считает депутат парламента Дастан Бекешев. Об этом он сообщил в своем Telеgram-канале.

По его словам, проект нового закона поступил на подпись президенту Садыру Жапарову давно. Накануне был последний день, когда глава государства мог его подписать, если бы планировалось назначить кампанию на 28 ноября.

«Чтобы закон вступил в силу, его нужно опубликовать в газете «Эркин-Тоо». Она выходит по средам и пятницам. Далее должен последовать указ об объявлении даты парламентских выборов», — пояснил Дастан Бекешев.

В четверг, 26 августа, закон не подписан, а до 28 ноября осталось 92 дня. Следовательно, считает нардеп, выборы перенесут либо на середину декабря, либо на начало 2022 года.

По новому избирательному законодательству в Кыргызстане ввели смешанную систему выборов — мажоритарно-пропорциональную. Сокращается и число депутатов до 90 человек. 54 парламентария избирают по партийным спискам, 36 — по одномандатным округам.