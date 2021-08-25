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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. В бюллетенях будет графа «против всех»

В избирательных бюллетенях на выборах депутатов Жогорку Кенеша будет графа «против всех». Об этом 24.kg сообщили в ЦИК.

По данным ведомства, избиратель получит на руки два бюллетеня. Он может голосовать либо за кандидата одномандатника, либо за партию и порядковый номер претендента на мандат из ее списка, либо голосовать против всех и в том и в другом бюллетенях. При этом кыргызстанец имеет право выбрать политорганизацию, но не отмечать ни кандидата, ни претендента на мандат по округу либо проголосовать только за одномандатника.

Напомним, по новому избирательному законодательству в Кыргызстане введена смешанная система выборов — мажоритарно-пропорциональная. Кроме того, сокращается и численность депутатского корпуса до 90 человек. 54 парламентария избираются по партийным спискам, 36 — по одномандатным округам.

Ссылка: https://24.kg/vlast/205043/
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