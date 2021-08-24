Садыр Жапаров потребовал избавляться от нечистоплотных милиционеров

Сегодня президент Садыр Жапаров принял участие в работе коллегии Министерства внутренних дел, на которой подвели итоги оперативно-служебной деятельности за первое полугодие 2021-го.

Глава государства отметил, что без мира и порядка в стране невозможно полноценно реализовать проводимые реформы и экономические программы, поэтому потребовал в полной мере и четко выполнять поставленные задачи по обеспечению безопасности, защите прав и свобод граждан.

«Нашим людям нужно видеть, что вы делаете, и чувствовать, что они защищены государством. Милиция должна поддерживать общественный порядок и обеспечивать благополучие граждан не на словах, а на деле», — сказал он.

Нужно избавляться от отдельных нечистоплотных сотрудников, которые, злоупотребляя служебным положением, дискредитируют честь кыргызской милиции. Садыр Жапаров

Он поставил задачи перед органами внутренних дел страны, в том числе: