Садыр Жапаров потребовал избавляться от нечистоплотных милиционеров

Сегодня президент Садыр Жапаров принял участие в работе коллегии Министерства внутренних дел, на которой подвели итоги оперативно-служебной деятельности за первое полугодие 2021-го.
Глава государства отметил, что без мира и порядка в стране невозможно полноценно реализовать проводимые реформы и экономические программы, поэтому потребовал в полной мере и четко выполнять поставленные задачи по обеспечению безопасности, защите прав и свобод граждан.
«Нашим людям нужно видеть, что вы делаете, и чувствовать, что они защищены государством. Милиция должна поддерживать общественный порядок и обеспечивать благополучие граждан не на словах, а на деле», — сказал он.
Нужно избавляться от отдельных нечистоплотных сотрудников, которые, злоупотребляя служебным положением, дискредитируют честь кыргызской милиции.Садыр Жапаров
Он поставил задачи перед органами внутренних дел страны, в том числе:
- усилить профилактические мероприятия, повысить доверие к милиции за счет оказания современных сервисных услуг населению;
- максимально оперативно реагировать на запросы граждан, содействовать их комплексному решению;
- в рамках борьбы с преступностью усилить меры с особым упором на предотвращение потенциальных угроз со стороны международных террористических и экстремистских организаций;
- организовать мероприятия по ознакомлению общественности с новым имиджем отечественной милиции и готовить приверженных присяге профессионалов, обладающих высокими моральными качествами.