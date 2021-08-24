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Власть

Садыр Жапаров потребовал избавляться от нечистоплотных милиционеров

Сегодня президент Садыр Жапаров принял участие в работе коллегии Министерства внутренних дел, на которой подвели итоги оперативно-служебной деятельности за первое полугодие 2021-го.

Глава государства отметил, что без мира и порядка в стране невозможно полноценно реализовать проводимые реформы и экономические программы, поэтому потребовал в полной мере и четко выполнять поставленные задачи по обеспечению безопасности, защите прав и свобод граждан.

«Нашим людям нужно видеть, что вы делаете, и чувствовать, что они защищены государством. Милиция должна поддерживать общественный порядок и обеспечивать благополучие граждан не на словах, а на деле», — сказал он.

Нужно избавляться от отдельных нечистоплотных сотрудников, которые, злоупотребляя служебным положением, дискредитируют честь кыргызской милиции.

Садыр Жапаров

Он поставил задачи перед органами внутренних дел страны, в том числе:

  • усилить профилактические мероприятия, повысить доверие к милиции за счет оказания современных сервисных услуг населению;
  • максимально оперативно реагировать на запросы граждан, содействовать их комплексному решению;
  • в рамках борьбы с преступностью усилить меры с особым упором на предотвращение потенциальных угроз со стороны международных террористических и экстремистских организаций;
  • организовать мероприятия по ознакомлению общественности с новым имиджем отечественной милиции и готовить приверженных присяге профессионалов, обладающих высокими моральными качествами.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205004/
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