Заседание ОДКБ. Садыр Жапаров заявил о необходимости консолидации усилий

Президент Садыр Жапаров принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, состоявшейся по инициативе российской стороны, в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В качестве приглашенного гостя во внеочередной сессии принял участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Стороны обменялись мнениями по ситуации в Афганистане и ее влиянию на безопасность государств — членов ОДКБ.

«Садыр Жапаров отметил необходимость консолидации усилий сторон для упреждения негативных сценариев развития ситуации, углубления взаимодействия и выработки коллективных мер для адекватного и своевременного реагирования на вызовы и угрозы безопасности», — говорится в сообщении.