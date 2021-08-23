19:52
USD 84.64
EUR 98.82
RUB 1.14
Власть

Заседание ОДКБ. Садыр Жапаров заявил о необходимости консолидации усилий

Президент Садыр Жапаров принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, состоявшейся по инициативе российской стороны, в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В качестве приглашенного гостя во внеочередной сессии принял участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Стороны обменялись мнениями по ситуации в Афганистане и ее влиянию на безопасность государств — членов ОДКБ.

«Садыр Жапаров отметил необходимость консолидации усилий сторон для упреждения негативных сценариев развития ситуации, углубления взаимодействия и выработки коллективных мер для адекватного и своевременного реагирования на вызовы и угрозы безопасности», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/204867/
просмотров: 473
Версия для печати
Материалы по теме
В режиме онлайн. События в Афганистане стали предметом встречи лидеров ОДКБ
Автомобили, деньги и орден «Манас» получили призеры Олимпиады в Токио
Государство будет помогать. Садыр Жапаров о подготовке к Олимпиаде-2024 в Париже
Садыр Жапаров примет участие в сессии ОДКБ по Афганистану
Ситуация в Афганистане. Лидеры стран ОДКБ проведут видеоконференцию
Садыр Жапаров посетил швейную фабрику в Джети-Огузе
Личный дневник Жусупа Абдрахманова опубликуют при поддержке президента
Садыр Жапаров возложил цветы к памятникам выдающихся личностей Кыргызстана
Садыр Жапаров посетил Тюпский район. Местные жители рассказали о проблемах
Садыр Жапаров возложил цветы к памятнику Жусупу Абдрахманову
Популярные новости
Автор идеи&nbsp;&mdash; Садыр Жапаров. Аскар Акаев о&nbsp;том, кто и&nbsp;зачем привез его в&nbsp;Бишкек Автор идеи — Садыр Жапаров. Аскар Акаев о том, кто и зачем привез его в Бишкек
Камчыбек Ташиев и&nbsp;проникновенные стихи. Глава ГКНБ записал видео Камчыбек Ташиев и проникновенные стихи. Глава ГКНБ записал видео
Об&nbsp;отношениях с&nbsp;Россией и&nbsp;русском языке в&nbsp;Кыргызстане рассказал Акылбек Жапаров Об отношениях с Россией и русском языке в Кыргызстане рассказал Акылбек Жапаров
Ситуация в&nbsp;Афганистане. Как Кыргызстан будет защищаться от&nbsp;талибов Ситуация в Афганистане. Как Кыргызстан будет защищаться от талибов
Бизнес
Дебаты Совета Безопасности ООН прошли под председательством главы МИД Индии Дебаты Совета Безопасности ООН прошли под председательством главы МИД Индии
MegaKassa и&nbsp;&laquo;1С&raquo;&nbsp;&mdash; удобный продукт для бизнеса MegaKassa и «1С» — удобный продукт для бизнеса
Когда не&nbsp;можешь бросить курить. Насколько опасен никотин, проверяли эксперты Когда не можешь бросить курить. Насколько опасен никотин, проверяли эксперты
Международный турнир по&nbsp;футболу Кубок трех наций пройдет в&nbsp;Кыргызстане Международный турнир по футболу Кубок трех наций пройдет в Кыргызстане
23 августа, понедельник
19:44
Забрал машину и не возвращает. Водителя Госкомрелигий обвиняют в мошенничестве Забрал машину и не возвращает. Водителя Госкомрелигий о...
19:20
За полгода в авариях погибли 394 человека. О причинах ДТП рассказали в милиции
19:08
COVID-19. Низкие темпы вакцинации наблюдаются в Джалал-Абадской области
19:00
Цифра дня. 228 человек умерли после заражения коронавирусом за четыре недели
18:46
Назван состав сборной Кыргызстана по футболу на Кубок трех наций