США просили Кыргызстан обеспечить транзит военных и беженцев из Афганистана. Информацию 24.kg подтвердили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили: сведения о том, что Америка просила власти Кыргызстана разместить своих военнослужащих, не верны.

«Были консультации наряду с другими странами Центральной Азии на уровне посольств двух государств. Но речь шла о транзите, а не о размещении», — подчеркнули в МИД.

Ситуация в Афганистане обострилась после объявления о выводе американских войск весной 2021 года. Радикальное движение «Талибан» начало наступление на позиции афганской армии и 15 августа установило контроль над всей территорией республики. Президент Ашраф Гани покинул страну.