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Власть

Проект закона о защите от ложной информации поступил на подпись президенту

Проект закона о защите от ложной и недостоверной информации, автором которого является депутат Гульшат Асылбаева, поступил в администрацию президента. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе главы государства. 

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Уточняется, что в течение месяца Садыр Жапаров должен подписать документ либо вернуть с возражениями. Наложить вето на документ президента призывают как юристы и правозащитники страны, так и международные организации. 

28 июля Жогорку Кенеш принял скандальный законопроект «О защите от ложной и недостоверной информации», грубо нарушив регламент.

Напомним, 30 июня этот законопроект был отклонен, поскольку не набрал необходимого количества голосов за. Согласно регламенту парламента, вернуться к рассмотрению документа Жогорку Кенеш вправе только через шесть месяцев. Однако депутатский корпус грубо нарушил законодательство и внес вопрос в повестку дня спустя всего несколько дней.

97 нардепов поддержали документ. Против выступили только пять.
Ссылка: https://24.kg/vlast/204789/
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