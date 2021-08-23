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Власть

Садыр Жапаров примет участие в сессии ОДКБ по Афганистану

Президент Садыр Жапаров примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции, посвященной ситуации в Афганистане. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Планируется обсуждение ситуации в Афганистане и ее влияние на безопасность стран ОДКБ, а также эффективного совместного реагирования на возможные трансграничные вызовы и угрозы. Сессия пройдет под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Ожидается, что в мероприятии примут участие президенты Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

В ОДКБ, напомним, входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Следующий саммит организации пройдет в этом году в Таджикистане.
Ссылка: https://24.kg/vlast/204750/
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