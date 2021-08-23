Садыр Жапаров сегодня вручит государственные награды призерам Олимпийских игр

Сегодня Садыр Жапаров примет участие в торжественной церемонии вручения государственных наград призерам и участникам XXXII летних Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Кыргызстанцы завоевали на Играх три медали: бронзовую — Мээрим Жуманазарова, серебряные — Акжол Махмудов и Айсулуу Тыныбекова. Эти награды кыргызстанцы ждали долгие годы. Отметим, 13 лет назад на Олимпиаде-2008 в Пекине серебро Кыргызстану принес Канат Бегалиев. Церемония награждания будет транслироваться в прямом эфире ОТРК, республиканских и областных телеканалов, на страницах в социальных сетях. Начало трансляции — в 9.55. Напомним, по данным кабмина, ранее был установлен призовой фонд для спортсменов сборной: за золотую медаль — 10 миллионов сомов, серебряную — 7 миллионов, бронзовую — 5 миллионов.

Главному тренеру будет выплачена премия в размере 30 процентов от денежного вознаграждения спортсмена; старшему и личному тренеру — в размере 25 процентов; первому тренеру — в размере 10 процентов. Медицинскому персоналу — в размере 10 процентов от общего призового фонда чемпионов и призеров Олимпийских игр.