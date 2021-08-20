МИД России: В официальной политике Кыргызстана и Казахстана национализма нет

«В официальной политике Казахстана и Кыргызстана нет никаких признаков национализма и любых форм его проявления», — заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

По ее словам, многие государства с многообразным этническим и конфессиональным составом проходят через аналогичные этапы. Мария Захарова отметила, что важно, «насколько четко столицы, государства, правительства ставят барьер» на пути действий тех людей, которые «заигрываются в национализм, националистические игры».

«Вот это важно, — добавила она, — принципиальная оценка со стороны государства. Она была дана, она была нам переподтверждена. Конкретные действия, я думаю, вы тоже видели, которые были предприняты в этих государствах».

«Сейчас ведется работа для того, чтобы не допускать подобных вещей или их минимизировать. Она ведется не только на упреждение, но и по итогам для того, чтобы каждый подобный случай брать в проработку. Мы исходим из того, что эти вопросы, которые были подняты, будут доведены до логического завершения, до конца. Это тоже наш приоритет», — заключила Мария Захарова.