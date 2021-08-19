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Власть

Из Афганистана эвакуированы 24 кыргызстанца

Из Афганистана эвакуированы 24 гражданина Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

«В результате проведенных переговоров между министрами иностранных дел Кыргызстана и Казахстана достигнута договоренность об эвакуации 18 августа на специальном борту казахской стороны 15 граждан КР в Алматы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эвакуированные граждане были доставлены в Бишкек. Еще девять кыргызстанцев ранее были вывезены из Афганистана в Катар на организованном американской стороной борту. В настоящее время прорабатывается вопрос их возвращения в Кыргызстан.

«Оставшиеся на территории Афганистана граждане находятся в безопасности, сотрудниками министерства и посольства налажена постоянная телефонная связь с ними. В настоящее время рассматриваются различные маршруты их эвакуации», — заключили в МИД.

Напомним, 15 августа радикальное движение «Талибан» объявило о полном контроле над всей территорией Афганистана. Президент страны Ашраф Гани покинул свой пост. Дипломатические миссии аккредитованных в Кабуле государств эвакуируют своих граждан. Тысячи беженцев также пытаются покинуть республику. Управление Афганистаном передано специальному совету, куда вошли глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла и экс-президент страны Хамид Карзай.
Ссылка: https://24.kg/vlast/204506/
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